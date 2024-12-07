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Дастин Порье отреагировал на инцидент Ислама Махачева с Нейтом Диазом

Дастин Порье отреагировал на инцидент Ислама Махачева с Нейтом Диазом
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Бывший обладатель временного титула чемпиона UFC в лёгком весе американец Дастин Порье отреагировал на инцидент между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и скандально известным американским бойцом UFC Нейтом Диазом.

«Верните Нейта и позвольте мне разбить его», — написал Порье на своей странице в социальных сетях.

За кулисами после пресс-конференции, посвящённой турниру UFC 311, Диаз что-то не поделил с одним из представителей команды Махачева и бросил в него бутылкой с водой, ему ответили тем же.

Напомним, Махачев свой следующий бой проведёт в главном событии турнира UFC 311, где во второй раз сразится с обязательным претендентом в лице Армана Царукяна.

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