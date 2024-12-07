Умар Нурмагомедов ответил на слова Мераба Двалишвили ироничным фото

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов ответил на слова чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили о том, что он не заслуживает титульного поединка, опубликовав фото с руководителями UFC.

Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова

«Спасибо за подарок» — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов проведёт бой с Двалишвили на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), который состоится там 18 января 2025 года. Этот поединок станет соглавным событием шоу.

Для Двалишвили предстоящий поединок станет первой защитой титула, который он завоевал в сентябре 2024 года, победив единогласным решением судей Шона О'Мэлли.