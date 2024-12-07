Боец UFC Ирина Алексеева заявила о желании подраться на голых кулаках

Боец женского легчайшего дивизиона UFC россиянка Ирина Алексеева заявила о желании провести бой на голых кулаках.

«Кулаки заряжены. Подраться на «голых» очень хочу. Если будет возможность, готова выскочить даже после боя в UFC. Но за копейки не пойду, за тысячу или две долларов. Там очень травмоопасный вид спорта, постоянно пропускаешь по «башне». Дорогостоящее лечение, больше сечек. Если мне предложат хотя бы миллиона два-три, то без проблем. Для начала, для дебюта – уточняю!» — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, последний бой Алексеевой состоялся в октябре 2023 года, где она потерпела поражение от англичанки Мелиссы Маллинс.