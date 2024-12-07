Алексеева рассказала о жуткой травме, которую получила во время второго боя в UFC

Боец женского легчайшего дивизиона UFC россиянка Ирина Алексеева рассказала о травме, которую получила в бою против англичанки Мелиссы Мулинс на турнире UFC Fight Night 230 в октябре 2023 года, где она уступила единогласным решением судей по итогам всей дистанции боя.

«Результат был печальным. Девять минут контроля отдала. Но сейчас могу об этом говорить — у меня во время боя лопнула киста, о которой я не знала. И там я начала выживать. Просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок. А ещё пыталась огрызаться. После боя мне нашли ещё три кисты. А никто этого не знал, я сразу не стала озвучивать, говорила только близким. И посмотрела на «вшивость» людей, как они переобуваются. Основная масса бойцов любит жаловаться. Особенно сразу после поражений начинаются отмазки. У меня не было отмазок. Я сразу сказала, что поражение принимаю. Всю вину взяла на себя. Тренеры и команда — красавчики. Виновата, что у меня была киста, а я не делаю МРТ каждые полгода.

Во время боя у меня отказали ноги, но работала голова. Я не могла «мастить», когда человек сверху, настолько меня обессилило. Сначала думала, что меня подводит функционалка. Иногда я без разведки лечу в бой. В полуобморочном состоянии огрызалась, сломала нос. И я проверила вшивость ближнего окружения, очень сильно его отфильтровала», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.