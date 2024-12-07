Алексеева высказалась о предстоящем реванше Махачева и Царукяна

Боец женского легчайшего дивизиона UFC, россиянка Ирина Алексеева дала свой прогноз на предстоящий реванш между чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Последний бой Армана дал возможность засомневаться в том, какой он красавчик. Конечно, он молодец, что дошёл до такого. Но сам Царукян говорит, что проиграл Исламу давно, сейчас — совсем другого уровня. Но по последнему бою… Ну я не знаю. Может быть, он переволновался, может быть, ещё что-то. До этого Арман хорошо выигрывал поединки. Но последний мне вообще не зашёл. 90% — что выиграет Махачев. Но, может быть, на Царукяне сказалось давление за «пару палок». И если он восстановится и придёт к той форме, которая была раньше, то дам 65% на 35% в пользу Ислама. Опыт, команда, подготовка… Махачев — совершенно другой уровень», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, реванш между Махачевым и Царукяном станет главным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе.