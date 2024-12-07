Ирина Алексеева: драться за местные копейки не собираюсь

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева ответила на вопрос о своём отношении к российским промоушенам.

«Плохо, конечно, плохо. Но с другой стороны — хорошо. В России такие гонорары не предложат. А за местные копейки выходить не собираюсь. У меня очень высокий класс. Нужно ещё поискать такого бойца на любительском уровне. У меня регалий больше, чем у кого-либо», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, последний бой Алексеевой состоялся в октябре 2023 года, где она потерпела поражение единогласным решением судей от англичанки Мелиссы Мулинс.