Боец UFC Алексеева: думаю, Двалишвили победит Умара

Боец женского легчайшего дивизиона UFC россиянка Ирина Алексеева дала свой прогноз на предстоящий бой чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили против Умара Нурмагомедова.

«Думаю, что выиграет Мераб. Хотелось бы, чтобы победил Умар. Но у Мераба опыт и бешенное кардио. Он не показывает своих тренировок. Не выкладывает свои движухи и правильно делает. Сейчас бы все стали кардио-машинами. Ему бы было сложнее. Я думаю, на стороне Мераба опыт. Он в Америке давно, уже свой. Умар – молодой боец. Плюс давление. Все на него смотрят, он же брат Хабиба. Манерой он похож на Мераба. В стойке – 50 на 50. Может быть, Мераб даже немного будет получше. Они оба из боевого самбо. Но в плане техники, как мне кажется, Мераб получше. Он может делать более разнообразные переводы. Контроль – у обоих хорош. Но, думаю, выиграет опыт. При этом молодые и горячие часто понимают, что это их шанс.

Мераб ещё шоумен. Поломается ли Умар, если Мераб его поцелует в плечо? Что будет? Мы же этого не знает. Кого-то это наполнит агрессией, а кого-то – выбьет из колеи. Эмоции у человека, он не может не отреагировать. А Мераб же не может эти движения не исполнять. Ждём поединка, чтобы это узнать. Могу выскочить вместо Умара, пусть меня целует в плечи», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, что бой Нурмагомедова против Двалишвили станет со-главным событием турнира UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе.