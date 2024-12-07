Алексеева: если флаг России запретят, набью с ним тату. Что они со мной сделают?

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева объяснила, почему выходит на поединке с флагом России.

«Без флага я не могу выйти. Особенно, если разрешено. Если бы не разрешили, я бы набила татуировку на шее или ухе. Флаг или герб будет на моём теле. Что они со мной сделают? Кожу снимут? Нет. Уволят? Нет», — сказала Ирина Алексеева в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, последний бой россиянка провела на турнире UFC Fight Night 230, который состоялся 14 октября 2023 года. Тогда Ирина уступила единогласным решением судей англичанке Мелиссе Мулинс.