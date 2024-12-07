Александр Емельяненко показал подготовку к следующему поединку

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как готовится к следующему поединку.

Права на видео принадлежат лиге NFL

Напомним, Александр проведёт следующий бой 21 декабря на турнире NFL 2, который состоится 21 декабря. Имя соперника станет известно позднее.

Александру Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

В мае 2023 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок стал главным событием вечера. Емельяненко победил болевым приёмом во втором раунде.