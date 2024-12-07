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Тайсон Фьюри показал актуальную физическую форму за две недели до реванша с Усиком

Тайсон Фьюри показал актуальную физическую форму за две недели до реванша с Усиком
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Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри продемонстрировал актуальную физическую форму за две недели до реванша с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе украинцем Александром Усиком.

«Я выкладываюсь на полную, чтобы вернуть себе звание чемпиона», — подписал Фьюри фотографию, опубликовав её на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Напомним, первый поединок между Усиком и Фьюри прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось все 12 раундов и завершилось победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш между спортсменами состоится 21 декабря также в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри
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