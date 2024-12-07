Алджамейн Стерлинг: не считаю Евлоева скучным, но у Даны Уайта есть к нему неприязнь

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг считает, что у президента UFC Даны Уайта есть личная неприязнь к топовому и непобеждённому бойцу UFC, который выступает в полулёгком весе, россиянину Мовсару Евлоеву.

«Не считаю Евлоева скучным. Думаю то, что Дана слишком резко оценил бой Мовсара с Арнольдом Алленом, когда назвал его скучным. И большинство людей согласятся со мной. Как мне кажется, у Даны есть просто неприязнь к нему. Он может не любить его больше, чем меня. Это хорошо!

Восемь боёв в UFC, ни одного финиша, все победы решением. По крайней мере, у меня было там пару финишей, особенно в начале моей карьеры, когда конкуренция ещё не такая жёсткая. Это то, что ты должен делать. Ты должен отбросить всех конкурентов. И мне удалось это сделать.

Сражаясь с лучшими парнями, нелегко побеждать их, но я надеюсь сделать это в воскресенье в бою с Мовсаром», — приводит слова Стерлинга портал MMA Mania.