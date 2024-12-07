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Мухаммад — о бое Рахмонов — Гарри: у Шавката есть некая аура, но люди его переоценивают

Мухаммад — о бое Рахмонов — Гарри: у Шавката есть некая аура, но люди его переоценивают
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад назвал победителя в поединке между непобеждёнными бойцами — ирландцем Ианом Гарри и казахом Шавкатом Рахмоновым.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:30 МСК
Шавкат Рахмонов
Не началось
Иан Гарри

«Честно говоря, думаю, что победит Иан. Он очень умно бьётся, у него высокий бойцовский IQ, а также знает, как победить. Мы видели, как его раскачивали раньше, но он всегда корректирует свой стиль. Думаю, у него были более сложные поединки в UFC. Иан по-разному подходил к каждому из своих боёв. Думаю, Гарри сможет выстоять и дойти до победы.

У Шавката есть некая аура, однако люди переоценивают его. А Иана, наоборот, недооценивают. Его не считают настолько хорошим бойцом, хотя статистика говорит об обратном. Вообще не имеет значения, кто победит, поскольку я собираюсь забрать у кого-то из них ноль», — приводит слова Мухаммада портал MMAJunkie.

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