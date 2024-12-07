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Теренс Кроуфорд: мой бой с Канело станет самым грандиозным в современной истории бокса

Теренс Кроуфорд: мой бой с Канело станет самым грандиозным в современной истории бокса
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Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях американец Теренс Кроуфорд объяснил, почему хочет подраться с известным мексиканским боксёром Саулем Альваресом.

«Буду ли я драться с Саулем Альваресом? Посмотрим. Кто знает? Мы не можем сказать, что этого не произойдет, и мы не можем сказать, что это так. Давайте просто подождём и посмотрим. Я бы не сказал, что «гоняюсь» за Канело. Просто хочу получить возможность сразиться с лучшим боксёром моего поколения. Просто хотел бы сразиться с другим великим боксёром, вот и всё. Если этот бой состоится, то думаю, это будет самый грандиозный бой в современной истории бокса», — приводит слова Кроуфорда журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон на своей странице в социальных сетях.

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