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Чемпион UFC Пантожа: Мухаммад Мокаев может вернуться в лигу и побороться за титул

Чемпион UFC Пантожа: Мухаммад Мокаев может вернуться в лигу и побороться за титул
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа дал оценку непобеждённому британскому экс-бойцу UFC Мухаммеду Мокаеву.

«Думаю, Мокаев очень талантлив. Он ещё молод, у него есть мечта и есть возможность вернуться в UFC. Мухаммад имеет шанс побороться за титул [когда вернётся в UFC]», — приводит слова Пантожи портал MMAJunkie.

Напомним, следующий поединок Мокаев проведёт против представителя ЮАР Лутандо Бико на турнире Brave FC 91, который состоится 13 декабря в Бахрейне.

Мухаммаду 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с марта 2022-го дрался в UFC. В июле текущего года стало известно, что руководство промоушена не будет продлевать контракт с Мокаевым.

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