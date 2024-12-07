Алекс Перейра обозначил условие, при котором согласится провести бой с Джоном Джонсом

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра объяснил, в каком случае он подерётся с чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американцем Джоном Джонсом.

«Сначала Джон Джонс должен пройти Тома Аспиналла – это его следующий вызов. Однако, если он пройдёт Тома, то наш бой будет неизбежен», — приводит слова Перейры портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 6 октября в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307, Алекс разделил октагон с топовым американским бойцом Халилом Раунтри. Бой завершился победой бразильского атлета техническим нокаутом в четвёртом раунде.