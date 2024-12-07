Иржи Прохазка ответил, в каком случае перейдёт в средний дивизион

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) чех Иржи Прохазка рассказал, в каком случае перейдёт в средний дивизион (до 84 кг).

«Я много думал о [переходе в средний вес], но это похоже на решение что-то изменить, внести большие изменения. Поскольку знаю, что моё тело очень хорошо функционирует. У меня есть мощь, сила, выносливость, а также все навыки, чтобы побеждать парней в полутяжёлом весе. Так что для меня это лучший вариант. Может быть, я перейду в средний вес, но сначала хочу вновь завоевать титул в полутяжёлом весе. Вот о чём я думаю, а также о предстоящем поединке», — приводит слова Прохазки портал MMAJunkie.