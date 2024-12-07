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Артур Бетербиев встретился с Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом на турнире IBA

Артур Бетербиев встретился с Мэнни Пакьяо и Теренсом Кроуфордом на турнире IBA
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев встретился с легендарным филиппинским боксёром Мэнни Пакьяо и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом на турнире IBA.

Фото: Из личного архива Бетербиева

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бетербиев разделил ринг с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой завершился победой Артура решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Бетербиев остаётся непобеждённым бойцом, выиграв 21 поединок. Артур впервые в своей карьере не завершил бой досрочно. Бивол, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере.

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