Мовсар Евлоев: до сих пор считаю, что могу победить Топурию. Уже устал говорить об этом

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе, россиянин Мовсар Евлоев считает, что может победить действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Стал менее удобным. До сих пор считаю, что это соперник, которого я могу выиграть. Он никогда не дрался с такими, как я, никогда не дрался с такими бойцами, которые могут оказывать такое большое давление. Просто мне нужно войти в октагон с ним, чтобы доказать это. Я уже устал об этом говорить», — сказал Евлоев на пресс-конференции перед турниром UFC 310.

Напомним, следующим соперником Евлоева станет Алджамейн Стерлинг. Их бой состоится на турнире UFC 310.