Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев: до сих пор считаю, что могу победить Топурию. Уже устал говорить об этом

Мовсар Евлоев: до сих пор считаю, что могу победить Топурию. Уже устал говорить об этом
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе, россиянин Мовсар Евлоев считает, что может победить действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илию Топурию.

«Стал менее удобным. До сих пор считаю, что это соперник, которого я могу выиграть. Он никогда не дрался с такими, как я, никогда не дрался с такими бойцами, которые могут оказывать такое большое давление. Просто мне нужно войти в октагон с ним, чтобы доказать это. Я уже устал об этом говорить», — сказал Евлоев на пресс-конференции перед турниром UFC 310.

Напомним, следующим соперником Евлоева станет Алджамейн Стерлинг. Их бой состоится на турнире UFC 310.

Материалы по теме
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прагматизм — наше всё!
Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг: прагматизм — наше всё!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android