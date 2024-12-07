Царукян ответил, кто победит в поединке Ган — Волков и в поединке Рахмонов — Гарри

Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян ответил, кто победит в поединке между французом Сирилем Ганом и россиянином Александром Волковым и в поединке между казахом Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри.

— Ган или Волков?

— Волков.

— Шавкат или Гарри?

— Шавкат, — сказал Царукян в интервью порталу Eurosport.

Напомним, следующий поединок Царукян проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

Ранее Алексеева высказалась о предстоящем реванше Махачева и Царукяна.