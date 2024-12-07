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Царукян ответил, кто победит в поединке Ган — Волков и в поединке Рахмонов — Гарри

Царукян ответил, кто победит в поединке Ган — Волков и в поединке Рахмонов — Гарри
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Топовый армянский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Арман Царукян ответил, кто победит в поединке между французом Сирилем Ганом и россиянином Александром Волковым и в поединке между казахом Шавкатом Рахмоновым и ирландцем Ианом Гарри.

— Ган или Волков?
— Волков.

— Шавкат или Гарри?
— Шавкат, — сказал Царукян в интервью порталу Eurosport.

Напомним, следующий поединок Царукян проведёт на турнире UFC 311, который состоится 18 января в Лос-Анджелесе (США). Его соперником станет действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

Ранее Алексеева высказалась о предстоящем реванше Махачева и Царукяна.

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