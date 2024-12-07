Мовсар Евлоев ответил, можно ли считать Илию Топурию настоящим горцем

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полулёгком весе, россиянин Мовсар Евлоев ответил, можно ли считать действующего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 66 кг испано-грузина Илию Топурию настоящим горцем.

«Можно ли считать Топурию реальным кавказцем, горцем? Я и не должен принимать его как кавказца и некавказца. Если он считает, что он кавказец, то флаг ему в руки. Пусть люди из его страны решают, как он поступает, хорошо или плохо, я не хочу никого судить. Если люди его любят и принимают как бойца из их страны, значит, он этого заслуживает», — сказал Евлоев на пресс-конференции к турниру UFC 310.