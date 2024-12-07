Двалишвили: Умар Нурмагомедов — избалованный сопляк, который лжёт и проявляет неуважение

Действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили вновь резко высказался в адрес претендента на титул UFC в категории до 61 кг россиянина Умара Нурмагомедова.

«Умар получил бой со мной в качестве подарка. Он поднялся в рейтинге не сам — только благодаря победе в одном рейтинговом бою и своей громкой фамилии. Умар — избалованный сопляк, который постоянно лжёт и проявляет неуважение. Настройтесь на UFC 311. Нурмагомедов получит ровно то, что заслуживает!» — написал на своей странице в социальных сетях Двалишвили.

Напомним, бой между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 18 января на турнире UFC 311.