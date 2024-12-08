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Канело: думал над тем, чтобы подраться с Джейком Полом и отомстить ему за Майка Тайсона

Канело: думал над тем, чтобы подраться с Джейком Полом и отомстить ему за Майка Тайсона
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Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес дал оценку поединку между блогером Джейком Полом и бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе Майком Тайсоном. Бой состоялся 16 ноября и завершился победой Джейка единогласным решением судей.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Знаете, мне было грустно от выступления Майка Тайсона в поединке с Джейком Полом. Поскольку он в том возрасте, когда уже не может боксировать [на высоком уровне]. Но для бизнеса это было нормально. Я [действительно] думал над тем, чтобы подраться с Джейком и отомстить ему за Майка Тайсона, когда только посмотрел их бой и увидел эту несправедливость. Но посмотрим», — приводит слова Альвареса портал World Boxing News.

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