Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 310

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 310. В прелимах ивента прошёл поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым и бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. Таким образом, россиянин остаётся непобеждённым в смешанных единоборствах. На его счету 19 побед в 19 боях. Стерлинг потерпел пятое поражение в карьере.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой. Также на турнире тяжёлом весе сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган.

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