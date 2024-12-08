Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга решением судей, 8 декабря 2024 года, UFC 310

Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 310
Комментарии

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 310. В прелимах ивента прошёл поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым и бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

Бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. Таким образом, россиянин остаётся непобеждённым в смешанных единоборствах. На его счету 19 побед в 19 боях. Стерлинг потерпел пятое поражение в карьере.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе между Александром Пантожей и Каем Асакурой. Также на турнире тяжёлом весе сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган.

Материалы по теме
UFC 310: турнир в самом разгаре. Евлоев одолел Стерлинга! LIVE
Live
UFC 310: турнир в самом разгаре. Евлоев одолел Стерлинга! LIVE

Самый короткий бой в ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android