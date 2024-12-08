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Евлоев ответил на вопрос о бое за титул после победы над Стерлингом

Евлоев ответил на вопрос о бое за титул после победы над Стерлингом
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Россиянин Мовсар Евлоев высказался о бое за титул после победы в поединке с бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

«Бой за титул? Кто знает… Многие задают мне вопрос, готов ли я к титульному поединку. Стерлинг — вице-чемпион, очень сильный борец. С похожим стилем. Я работал над ударкой. У меня есть борцовская база, которую я могу применить в любой момент. Но перед боем я больше работал именно над ударной техникой. Моя команда — лучшая. Спасибо всем. Чечня, Дагестан. И всем моим фанатам со всего мира», — сказал Евлоев после боя.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

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