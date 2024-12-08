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Появились судейские записки боя Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг

Появились судейские записки боя Мовсар Евлоев — Алджамейн Стерлинг
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 310. В прелимах ивента прошёл поединок между россиянином Мовсаром Евлоевым и бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. Позже появились судейские карточки.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

Так каждый из трёх рефери отдал первый раунд американцу со счётом 10:9, а второй и третие отрещки встречи с тем же счётом все записали в пользу российского бойцы. Как итог — победа Мовсара единогласным решением судей со счётом 29:28.

Фото: UFC

Для Евлоева эта победа стала 19-й в карьере. Он не потерпел ни одного поражения. В UFC же российский боец выиграл 9 поединков из 9.

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