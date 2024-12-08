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Алджамейн Стерлинг сделал заявление после поражения от Мовсара Евлоева на UFC 310

Алджамейн Стерлинг сделал заявление после поражения от Мовсара Евлоева на UFC 310
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал своё поражение в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым на UFC 310.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

«Тяжёлый бой… Я думал, что смогу одержать победу над сложным соперником, но мы не справились. Спасибо всем за любовь и поддержку, и я надеюсь, что выступление было интересным для всех вас. Мовсар — это зверь, и я показал, где моё место в этом дивизионе. Сейчас мы восстанавливаемся и лечимся, а затем готовимся снова подниматься по лестнице. Мечта не останавливается, если ты не сдаёшься! Я вернусь!» — написал Стерлинг на своей странице в Х, прикрепив совместное фото с Евлоевым после боя.

Фото: Соцсети Алджамейна Стерлинга

Напомним, Алджамейн потерпел пятое поражение в карьере.

Алджамейн Стерлинг станцевал на ночной тренировке

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