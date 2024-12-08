Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев одержал 19-ю победу в 19 боях в карьере и девятую в UFC

Мовсар Евлоев одержал 19-ю победу в 19 боях в карьере и девятую в UFC
Комментарии

Российский боец UFC Мовсар Евлоев одержал победу в поединке с бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом. Таким образом, россиянин остаётся непобеждённым. Он одержал 19-ю победу подряд в 19 боях.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

Кроме того, эта победа является девятой в девяти поединках UFC в карьере Евлоева. Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. Для Стерлинга это поражение стало пятым в карьере.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе, где встретятся Александр Пантожа и Кай Асакура. Также в тяжёлом весе на турнире сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган.

Материалы по теме
Евлоев снова без финиша. Уверенная, но скучная победа россиянина
Евлоев снова без финиша. Уверенная, но скучная победа россиянина

Евлоев оригинально поздравил Стерлинга с днём рождения:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android