Мовсар Евлоев одержал 19-ю победу в 19 боях в карьере и девятую в UFC

Российский боец UFC Мовсар Евлоев одержал победу в поединке с бывшим обладателем титула UFC в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом. Таким образом, россиянин остаётся непобеждённым. Он одержал 19-ю победу подряд в 19 боях.

Кроме того, эта победа является девятой в девяти поединках UFC в карьере Евлоева. Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. Для Стерлинга это поражение стало пятым в карьере.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе, где встретятся Александр Пантожа и Кай Асакура. Также в тяжёлом весе на турнире сразятся россиянин Александр Волков и француз Сириль Ган.

Евлоев оригинально поздравил Стерлинга с днём рождения: