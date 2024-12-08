Объявлены главный и соглавный бои турнира UFC 312

В эти минуты в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 310. Во время трансляции UFC объявили, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг южноафриканец Дрикус дю Плесси встретится с американцем Шоном Стриклендом в главном бою UFC 312.

В соглавном поединке в рамках титульного боя в минимальном весе встретятся первая строчка рейтинга бойцов женского минимального дивизиона UFC, 33-летняя американка Татьяна Суарез (10-0) и действующая чемпионка в весе до 52 кг Вэйли Чжан (25-3).

UFC 312 пройдёт 9 февраля 2025 года на арене «Кудос Банк» в Сиднее, Австралия. В последний раз UFC проводил мероприятие на этой площадке в сентябре 2023 года.

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Как появился UFC: