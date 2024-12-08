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Волков выйдет на поединок с Ганом с новой причёской. Фото

Волков выйдет на поединок с Ганом с новой причёской. Фото
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Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В главном карде ивента состоится реванш между топовым российским бойцом, который выступает в тяжёлом весе, Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Россиянин выйдет на бой с новой причёской.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Идёт
Александр Волков

Фото: UFC

До старта поединка Волкова и Гана осталось совсем немного. На момент написания новости свой поединок завершили полулегковесы Брайс Митчелл и Крон Грейси. Волков и Ган выйдут в октагон следующими.

Это будет реванш между бойцами. Первый поединок судейским решением выиграл Ган.

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