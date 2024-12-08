Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков потерпел пятое поражение в UFC

Александр Волков потерпел пятое поражение в UFC
Комментарии

Топовый российский боец, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков потерпел пятое поражение в UFC. Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC 310, который проходит сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) Волков раздельным решением судей уступил обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

Ранее российский боец Волков проигрывал в UFC британцу Тому Аспиналлу, Александру Романову, Сирилю Гану (в 2021-м) и Кёртису Блэйдсу.

Для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе, где встретятся Александр Пантожа и Кай Асакура.

Материалы по теме
UFC 310: Волков не смог взять реванш у Гана, Рахмонов разобрался с ирландцем! LIVE
Live
UFC 310: Волков не смог взять реванш у Гана, Рахмонов разобрался с ирландцем! LIVE

Главные победы Александра Волкова в UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android