Топовый российский боец, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков потерпел пятое поражение в UFC. Напомним, на турнире по смешанным единоборствам UFC 310, который проходит сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) Волков раздельным решением судей уступил обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану.

Ранее российский боец Волков проигрывал в UFC британцу Тому Аспиналлу, Александру Романову, Сирилю Гану (в 2021-м) и Кёртису Блэйдсу.

Для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

Главным событием турнира станет титульный поединок в наилегчайшем весе, где встретятся Александр Пантожа и Кай Асакура.

Главные победы Александра Волкова в UFC: