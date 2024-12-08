Стали известны судейские записки боя Александр Волков — Сириль Ган

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 310. В одном из поединков топовый российский боец, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков раздельным решением судей уступил обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану. Позже появились судейские карточки.

Поединок проходил без явного перевеса кого-либо из бойцов, однако два из трёх судей в итоге отдали победу французу (29:28, 28:29, 29:28).

Фото: UFC

Для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

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