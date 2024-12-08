Видео: недовольный поражением Волков говорит с Даной Уайтом и покидает зал Лас-Вегаса

Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В главном карде ивента состоялся реванш между топовым российским бойцом, который выступает в тяжёлом весе, Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Бой завершился победой француза раздельным решением.

После объявления результатов поединка Александр Волков с недовольным выражением лица вышел из октагона, где в зале арены встретился с главой UFC Даной Уайтом. После разговора с функционером Волков, не меняя выражения лица, на котором явно выражено его недовольство, покинул зал в Лас-Вегасе.

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Напомним, поединок проходил без явного перевеса кого-либо из бойцов, однако судьи в итоге отдали победу французу (29:28, 28:29, 29:28).

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