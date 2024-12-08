Александр Волков прокомментировал поражение от Гана, рассказав о разговоре с боссами UFC

Российский боец тяжёлого веса UFC Александр Волков прокомментировал своё поражение на турнире UFC 310 в бою с французом Сирилем Ганом.

«Всем спасибо за поддержку. Я просто уверен, что выиграл этот бой. Очень сильно я выложился в кемпе, выложился в бою. Уверен, что выиграл бой. Ещё раз спасибо всем, кто меня поддерживает. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс… Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю. Ещё раз спасибо вам!» — сказал Волков после боя.

Напомним, поединок проходил без явного перевеса кого-либо из бойцов, однако судьи в итоге отдали победу французу (29:28, 28:29, 29:28).

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