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Шавкат Рахмонов выиграл бой у Иана Гарри в единогласным решением судей, 8 декабря 2024, UFC 310

Шавкат Рахмонов победил Иана Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310
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Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В его соглавном бою в полусреднем весе сразились непобеждённый представитель Казахстана Шавкат Рахмонов и ирландский боец Иан Гарри. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

Таким образом, Рахмонов выиграл 19-й поединок из 19, в которых принимал участие. Отметим, что эта победа стала первой недосрочной в карьере казахстанца.

Гарри потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Ранее у ирландца было 15 побед в смешанных единоборствах.

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