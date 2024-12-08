Шавкат Рахмонов победил Иана Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310

Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В его соглавном бою в полусреднем весе сразились непобеждённый представитель Казахстана Шавкат Рахмонов и ирландский боец Иан Гарри. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Рахмонов выиграл 19-й поединок из 19, в которых принимал участие. Отметим, что эта победа стала первой недосрочной в карьере казахстанца.

Гарри потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере. Ранее у ирландца было 15 побед в смешанных единоборствах.

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