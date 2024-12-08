Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В главном карде ивента состоялся реванш между топовым российским бойцом, который выступает в тяжёлом весе, Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Сириля Гана раздельным решением судей.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Судьи справедливо отдали Гану победу над Волковым?

Напомним, для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

В предыдущем бою Волков одолел Сергея Павловича, а Сириль Ган одержал победу над Сергеем Спиваком.

Главные победы Александра Волкова в UFC