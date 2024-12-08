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Судьи справедливо отдали Гану победу над Волковым?

Судьи справедливо отдали Гану победу над Волковым?
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Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В главном карде ивента состоялся реванш между топовым российским бойцом, который выступает в тяжёлом весе, Александром Волковым и бывшим обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Сириля Гана раздельным решением судей.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: Судьи справедливо отдали Гану победу над Волковым?

Напомним, для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

В предыдущем бою Волков одолел Сергея Павловича, а Сириль Ган одержал победу над Сергеем Спиваком.

Главные победы Александра Волкова в UFC

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