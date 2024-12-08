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Шавкат Рахмонов прокомментировал победу над Гарри, обратившись к Белалу Мухаммаду

Шавкат Рахмонов прокомментировал победу над Гарри, обратившись к Белалу Мухаммаду
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Сегодня, 8 декабря, в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 310. В его соглавном бою в полусреднем весе сразились непобеждённый представитель Казахстана Шавкат Рахмонов и ирландский боец Иан Гарри. Поединок завершился победой казахстанца единогласным решением судей. После окончания боя Рахмонов прокомментировал его исход.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

«Всем привет! Спасибо за поддержку. Очень тяжёлый соперник, я знал об этом. Белал, выходи в клетку. Будь готов, желаю тебе провести подготовку без травм. Увидимся в клетке», — сказал Рахмонов после боя.

Напомним, Белал Мухаммад является чемпионом полусреднего дивизиона. Свой последний бой он выиграл у Леона Эдвардса.

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