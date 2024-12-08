Скандальное поражение Волкова в UFC, Мичков оформил дубль в НХЛ. Главное к утру

Российский боец, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков проиграл реванш бывшему обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану, 19-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в матче НХЛ с «Бостон Брюинз», мадридский «Реал» разгромил в гостях «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».