Скандальное поражение Волкова в UFC, Мичков оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
Российский боец, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков проиграл реванш бывшему обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану, 19-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в матче НХЛ с «Бостон Брюинз», мадридский «Реал» разгромил в гостях «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сириль Ган раздельным решением одолел Александра Волкова на UFC 310.
- Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Бостоном».
- Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги.
- «Вашингтон» обыграл «Монреаль», отыгравшись с 0:2. У Мирошниченко — «-1».
- Андрей Рублёв вылетел с выставочного турнира UTS, проиграв решающий матч Коккинакису.
- Дзюба повторил достижение Кержакова и в шаге от рекорда по гостевым голам в истории РПЛ.
- Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 310.
- Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг вышла в лидеры после спринтерской гонки.
- Предварительная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
- Шавкат Рахмонов победил Иана Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310.
- «Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура АПЛ.
- 56-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном».
- «Вашингтон» повторил редчайшее достижение НХЛ. В XXI веке такое удалось лишь одному клубу.
- «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» и стал шестикратным чемпионом МЛС.
- Илья Малинин с четверным акселем и сальто назад выиграл финал Гран-при ISU.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии