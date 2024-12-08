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8 декабря главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, результаты тенниса, биатлон, Формула-1, UFC, Александр Волков

Скандальное поражение Волкова в UFC, Мичков оформил дубль в НХЛ. Главное к утру
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Российский боец, выступающий в тяжёлом весе, Александр Волков проиграл реванш бывшему обладателю временного титула UFC в категории до 120 кг французу Сирилю Гану, 19-летний российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в матче НХЛ с «Бостон Брюинз», мадридский «Реал» разгромил в гостях «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сириль Ган раздельным решением одолел Александра Волкова на UFC 310.
  2. Дубля Мичкова не хватило «Филадельфии» для победы в матче с «Бостоном».
  3. Гол Мбаппе помог «Реалу» разгромить «Жирону» в матче 16-го тура Ла Лиги.
  4. «Вашингтон» обыграл «Монреаль», отыгравшись с 0:2. У Мирошниченко — «-1».
  5. Андрей Рублёв вылетел с выставочного турнира UTS, проиграв решающий матч Коккинакису.
  6. Дзюба повторил достижение Кержакова и в шаге от рекорда по гостевым голам в истории РПЛ.
  7. Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 310.
  8. Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025: Эльвира Эберг вышла в лидеры после спринтерской гонки.
  9. Предварительная стартовая решётка Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
  10. Шавкат Рахмонов победил Иана Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310.
  11. «Манчестер Юнайтед» уступил «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура АПЛ.
  12. 56-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Вашингтоном».
  13. «Вашингтон» повторил редчайшее достижение НХЛ. В XXI веке такое удалось лишь одному клубу.
  14. «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» и стал шестикратным чемпионом МЛС.
  15. Илья Малинин с четверным акселем и сальто назад выиграл финал Гран-при ISU.
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