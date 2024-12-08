Опубликованы судейские записки боя Шавката Рахмонова против Иана Гарри

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) в соглавном событии турнира UFC 310 непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов одержал победу единогласным решением судей над небитым на момент боя ирландцем Ианом Гарри.

Представляем вашему вниманию судейские записки этого боя.

Фото: UFC

Напомним, для Рахмонова это был первый в карьере поединок, который продлился всю отведённую дистанцию. Теперь его послужной список состоит из 19 побед в 19 поединках, а 18 из них были одержаны досрочно.

Для Гарри поражение в этом бою стало также первым. Его рекорд теперь состоит из 15 побед при всего одном поражении.