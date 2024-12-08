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Опубликованы судейские записки боя Шавката Рахмонова против Иана Гарри

Опубликованы судейские записки боя Шавката Рахмонова против Иана Гарри
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В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) в соглавном событии турнира UFC 310 непобеждённый казахстанский полусредневес UFC Шавкат Рахмонов одержал победу единогласным решением судей над небитым на момент боя ирландцем Ианом Гарри.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

Представляем вашему вниманию судейские записки этого боя.

Фото: UFC

Напомним, для Рахмонова это был первый в карьере поединок, который продлился всю отведённую дистанцию. Теперь его послужной список состоит из 19 побед в 19 поединках, а 18 из них были одержаны досрочно.

Для Гарри поражение в этом бою стало также первым. Его рекорд теперь состоит из 15 побед при всего одном поражении.

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