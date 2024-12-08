Шавкат Рахмонов одержал седьмую победу в UFC, 19-ю — в карьере

В Лас-Вегасе (США) завершился соглавный поединок турнира UFC 310. Казахстанский боец Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), одержал победу единогласным решением над ирландцем Ианом Гарри.

Победа над Гарри стала для 30-летнего Рахмонова седьмой в престижнейшей организации мира. Ранее казахстанец победил Алекса Оливейру, Мишеля Празереса, Карлстона Харриса, Нила Мэгни, Джеффа Нила и Стивена Томпсона. Всего же на его счету 19 побед и ни одного поражения.

Напомним, в главном бою турнира UFC 310 чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа проводит защиту против японца Кая Асакуры. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.