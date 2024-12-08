Шавкат Рахмонов впервые в карьере победил судейским решением

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 310, где в соглавном событии шоу не знающий поражений казахстанский претендент на чемпионский титул в полусреднем весе Шавкат Рахмонов продолжил свою победную серию, одолев единогласным решением судей ирландца Иана Гарри по итогам пятираундового противостояния.

Для Шавката это первый в карьере поединок, который продлился всю отведённую дистанцию. Теперь его рекорд состоит из 19 побед (18 досрочно) в 19 поединках.

Что касается Гарри, то он впервые в своей карьере потерпел поражение. До этого он также имел безупречный послужной список из 15 побед в 15 боях.