Александр Пантожа «задушил» Кая Асакуру в главном бою UFC 310

В Лас-Вегасе (США) завершился главный поединок турнира UFC 310. Чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа встретился с японцем Каем Асакурой.

Победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Пантожа.

Александру Пантоже 34 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2007 году, с 2016-го выступает в UFC. В июле 2023 года на турнире UFC 290 Пантожа победил раздельным судейским решением мексиканца Брэндона Морено и стал чемпионом организации в наилегчайшем весе, после чего провёл три успешные защиты.

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