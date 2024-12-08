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Александр Пантожа «задушил» Кая Асакуру в главном бою UFC 310

Александр Пантожа «задушил» Кая Асакуру в главном бою UFC 310
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В Лас-Вегасе (США) завершился главный поединок турнира UFC 310. Чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа встретился с японцем Каем Асакурой.

Победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Пантожа.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа (W) — Кай Асакура
08 декабря 2024, воскресенье. 08:40 МСК
Александр Пантожа
Окончено
SUB
Кай Асакура

Александру Пантоже 34 года. Бразилец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2007 году, с 2016-го выступает в UFC. В июле 2023 года на турнире UFC 290 Пантожа победил раздельным судейским решением мексиканца Брэндона Морено и стал чемпионом организации в наилегчайшем весе, после чего провёл три успешные защиты.

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