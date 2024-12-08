Все результаты турнира UFC 310: Пантожа — Асакура

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В Лас-Вегасе (США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 310.

В главном бою чемпион организации в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Александр Пантожа отстоял титул против японца Кая Асакуры.

В соглавном событии непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов победил судейским решением ирландца Иана Гарри.

Результаты турнира UFC 310:

Александр Пантожа победил Кая Асакуру удушающим приёмом — (Раунд 2, 2:05);

Шавкат Рахмонов победил Иана Гарри единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47);

Сириль Ган победил Александра Волкова раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Брайс Митчелл победил Крона Грейси техническим нокаутом (Раунд 3, 0:39);

Ту Хо Чхве победил Нэйта Ландвера техническим нокаутом (Раунд 3, 3:21);

Доминик Рейес победил Энтони Смита техническим нокаутом (Раунд 2, 4:46);

Висенте Луке победил Тембу Горимбо удушающим приёмом — (Раунд 3, 1:53);

Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Брайан Баттл победил Рэнди Брауна раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);

Эрик Андерс победил Криса Уайдмана техническим нокаутом (Раунд 2, 4:51);

Джошуа Ван победил Коди Дёрдена единогласным решением (29-28, 30-26, 30-27);

Майкл Кьеза победил Макса Гриффина удушающим приёмом — (Раунд 3, 1:53);

Чейз Хупер победил Клэя Гуиду болевым приёмом на руку (armbar) — (Раунд 1, 3:41);

Кеннеди Нзечукву победил Лукаша Бржеского техническим нокаутом (Раунд 1, 4:51).