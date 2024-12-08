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Сарнавский: Волкову не дают ходу в тяжёлом весе. Он не приносит таких доходов

Сарнавский: Волкову не дают ходу в тяжёлом весе. Он не приносит таких доходов
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Александр Сарнавский, экс-чемпион Fight Nights и боец клуба «Архангел Михаил», прокомментировал поражение Александра Волкова в реванше с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Волков уступил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Волкову не дают ходу в тяжёлом весе. Мы такие примеры уже видели неоднократно. Волков не приносит таких доходов, как Аспиналл, Джонс и Перейра, и спортивная составляющая, видимо, здесь на втором месте. Надеюсь, что это поражение не скажется на контракте Волкова с UFC, не отбросит его в рейтингах. Дана Уайт бой видел и, видимо, тоже недоволен работой судей», — сказал Сарнавский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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