Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Волков: я просто не согласен с решением судей. Ган тоже не чувствовал победы

Александр Волков: я просто не согласен с решением судей. Ган тоже не чувствовал победы
Комментарии

Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков после реванша с бывшим обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом высказался по поводу несправедливости судейства по итогам их противостояния.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Моё уважение Сирилю Гану. Он просто взял и вышел из клетки после объявления решения, потому он тоже не чувствовал этой победы. Ничего плохого не хочу про него сказать, я просто не согласен с решением судей. Я не могу с ними согласиться», — сказал Волков во время пресс-конференции после турнира UFC 310.

Напомним, Волков проиграл Гану раздельным решением судей по итогам трёх раундов боя, который прошёл в основном карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
«Может, ей больше понравилось тело Гана». Волков — о судье, отдавшей победу французу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android