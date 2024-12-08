Александр Волков: я просто не согласен с решением судей. Ган тоже не чувствовал победы

Известный российский тяжеловес UFC Александр Волков после реванша с бывшим обладателем временного пояса UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом высказался по поводу несправедливости судейства по итогам их противостояния.

«Моё уважение Сирилю Гану. Он просто взял и вышел из клетки после объявления решения, потому он тоже не чувствовал этой победы. Ничего плохого не хочу про него сказать, я просто не согласен с решением судей. Я не могу с ними согласиться», — сказал Волков во время пресс-конференции после турнира UFC 310.

Напомним, Волков проиграл Гану раздельным решением судей по итогам трёх раундов боя, который прошёл в основном карде турнира UFC 310 в Лас-Вегасе.