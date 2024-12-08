Мовсар Евлоев идёт на длиннейшей серии побед в полулёгком весе UFC

Непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (19-0), успешно выступивший на прошедшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), продлил свою победную серию.

Напомним, Евлоев одолел единогласным судейским решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.

Победа в рамках полулёгкого дивизиона UFC стала для 30-летнего россиянина восьмой. Это длиннейшая активная серия в дивизионе. Всего же в UFC Евлоев одержал девять побед.

Ранее в интервью Евлоев высказался о возможности поединка с действующим чемпионом грузинским бойцом Илией Топурией.

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