Мовсар Евлоев идёт на длиннейшей серии побед в полулёгком весе UFC

Непобеждённый российский боец Мовсар Евлоев (19-0), успешно выступивший на прошедшем турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США), продлил свою победную серию.
Напомним, Евлоев одолел единогласным судейским решением экс-чемпиона организации американца Алджамейна Стерлинга.
Победа в рамках полулёгкого дивизиона UFC стала для 30-летнего россиянина восьмой. Это длиннейшая активная серия в дивизионе. Всего же в UFC Евлоев одержал девять побед.
Ранее в интервью Евлоев высказался о возможности поединка с действующим чемпионом грузинским бойцом Илией Топурией.
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