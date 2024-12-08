Боец UFC Алексеева: Волкова обокрали. Но Саша умеет делать шоу

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение Александра Волкова в реванше с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Волков уступил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Я считаю, что Волкова обокрали. Он правильно заявил, что забрал поединок. Саша выложился очень сильно. Мне очень понравилась его новая причёска, новый стиль. Было очень неожиданно. Саша умеет делать шоу. Красавчик просто», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.