Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC Алексеева: Волкова обокрали. Но Саша умеет делать шоу

Боец UFC Алексеева: Волкова обокрали. Но Саша умеет делать шоу
Комментарии

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева прокомментировала поражение Александра Волкова в реванше с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Волков уступил раздельным судейским решением по итогам трёх раундов.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Сириль Ган (W) — Александр Волков
08 декабря 2024, воскресенье. 07:15 МСК
Сириль Ган
Окончено
SD
Александр Волков

«Я считаю, что Волкова обокрали. Он правильно заявил, что забрал поединок. Саша выложился очень сильно. Мне очень понравилась его новая причёска, новый стиль. Было очень неожиданно. Саша умеет делать шоу. Красавчик просто», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, для Волкова это поражение стало 11-м в карьере. На счету россиянина также 38 побед. Ган одержал 13-ю победу при двух поражениях.

Материалы по теме
Волков проиграл в очень спорном бою. Судьи снова отдали победу французу
Волков проиграл в очень спорном бою. Судьи снова отдали победу французу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android