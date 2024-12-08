«Может, ей больше понравилось тело Гана». Волков — о судье, отдавшей победу французу

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), прокомментировал поражение в реванше с французом Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (США).

В частности, Волков высказался о судейской оценке Аделаиды Бёрд, отдавшей победу его сопернику.

«Не знаю, работает ли она над своими судейскими навыками или просто иногда приходит посмотреть бои, потому что ей это нравится. Может быть, ей больше понравилось тело Сириля Гана», — сказал Волков на пресс-конференции.

Ранее Волков прокомментировал поражение от Гана, рассказав о разговоре с боссами UFC.

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