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Алексеева отреагировала на победу Евлоева в бою со Стерлингом

Алексеева отреагировала на победу Евлоева в бою со Стерлингом
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Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева отреагировала на победу своего соотечественника Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом на UFC 310. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным судейским решением 29:28.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Мовсар Евлоев (W) — Алджамейн Стерлинг
08 декабря 2024, воскресенье. 04:35 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

«Бой продлился все три раунда. Мовсар очень хотел подраться с Алджо. Он обещал победить и победил. Думаю, теперь Евлоев точно заслуживает шанса подраться за титул. Он очень долго этого ждал. Ждём анонса», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, чемпионом полулёгкого дивизиона является испанец с грузинскими корнями Илия Топурия, который в последнем своём бою одолел Макса Холлоуэя нокаутом.

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