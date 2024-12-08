Алексеева отреагировала на победу Евлоева в бою со Стерлингом

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Ирина Алексеева отреагировала на победу своего соотечественника Мовсара Евлоева над американцем Алджамейном Стерлингом на UFC 310. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным судейским решением 29:28.

«Бой продлился все три раунда. Мовсар очень хотел подраться с Алджо. Он обещал победить и победил. Думаю, теперь Евлоев точно заслуживает шанса подраться за титул. Он очень долго этого ждал. Ждём анонса», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, чемпионом полулёгкого дивизиона является испанец с грузинскими корнями Илия Топурия, который в последнем своём бою одолел Макса Холлоуэя нокаутом.