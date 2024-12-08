Бонусы участников турнира UFC 310

В ночь с 7 на 8 декабря в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 310, где в главном событии шоу чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории бразилец Александр Пантожа одержал победу удушающим приёмом во втором раунде над японцем Каем Асакурой.

В соглавном бою вечера претендент на титул UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов победил единогласным решением судей ирландца Иана Гарри и теперь ожидает титульного боя с действующим чемпионом в этом весе Белалом Мухаммадом.

Предлагаем вашему вниманию опубликованный на своей странице в социальных сетях известным журналистом Аароном Бронстетером список участников турнира, которые удостоились денежного бонуса в размере $ 50 тыс. в номинации «Выступление вечера»: Кеннеди Нзечукву, Чейз Хупер, Висенте Луке, Александр Пантожа.