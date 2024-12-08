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Иан Гарри прокомментировал поражение от Шавката Рахмонова

Иан Гарри прокомментировал поражение от Шавката Рахмонова
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Ирландский полусредневес UFC Иан Гарри дал комментарий после первого в карьере поражения, которое произошло на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Гарри проиграл единогласным решением судей казахстанцу Шавкату Рахмонову.

UFC 2024. UFC 310, Лас-Вегас, США
Шавкат Рахмонов (W) — Иан Гарри
08 декабря 2024, воскресенье. 07:50 МСК
Шавкат Рахмонов
Окончено
UD
Иан Гарри

«Да, сегодня мне не подняли руку. Да, я не победил, но не чувствую себя проигравшим. Я выходил на бой с настоящим гигантом и доказал, что он не так страшен. Я провёл бой на коротком уведомлении против опаснейшего соперника. Я остановил почти всё, что он делал. Он не был близок к тому, чтобы финишировать меня, я забрал его спину, я веселился.

Я доказал, что способен конкурировать с топовыми бойцами. Я показал, что достоин стать чемпионом. Могу делать это пять раундов, и в моей игре нет дыр, он ничего нового не привнёс для меня, не удивил, он выиграл по мнению судей, и это нормально. Я проиграл, но счастлив. Рад тому, что сделал», — сказал Гарри во время послематчевой пресс-конференции.

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